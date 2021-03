Milano Digital Week, la città equa e sostenibile in 650 eventi

Cinque giorni di appuntamenti online, per provare a capire come sarà la città del futuro. La Milano Digital Week scommette su due aggettivi: equa e sostenibile. Sono questi i temi a cui è dedicata la quarta edizione della rassegna, la seconda interamente a distanza. Oltre 650 appuntamenti in streaming, tra webinar, talk e conferenze che saranno disponibili sul sito della manifestazione dal 17 al 21 marzo.

“Non c’è digitale senza inclusione”

“La sfida che attende Milano, così come le altre città sarà proprio quella di fare tesoro di quello che abbiamo imparato durante gli ultimi 12 mesi e di continuare sul percorso di innovazione”, spiega a Sky TG24 Roberta Cocco, assessora alla Trasformazione digitale del Comune di Milano. Però, avverte Cocco, non c’è innovazione se non c’è anche inclusione, quindi il digitale deve aiutare a includere tutti i cittadini in questo”. Sulla stessa linea anche Carlo Noseda, presidente di Iab Italia: “Lo spirito che accompagna le numerose iniziative previste per questa edizione è proprio quello di rendere il digitale il più inclusivo possibile, perché diventi come l'acqua e l'elettricità: alla portata di tutti”.

Digitale e sostenibilità

Dall’inizio della pandemia la tecnologia è stata un’ancora di salvezza per molti. Tra videochiamate e smartworking, c’è stata una forte spinta nella digitalizzazione. Adesso il digitale sarà anche al centro della ripartenza, legato al tema della sostenibilità. “Si è parlato sempre di sostenibilità in ambito ambientale”, spiega Nicola Zanardi, presidente di Hublab e curatore della Digital Week: “In realtà la sostenibilità è trasversale, è sempre più un passaggio di conoscenza alle generazioni successive”.