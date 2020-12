Milano digital week, al via 'Call for proposals' per l’edizione 2021

Si terrà dal 17 al 21 marzo la quarta edizione della Milano digital week, manifestazione promossa dal Comune di Milano e realizzata da IAB Italia, Cariplo Factory e Hublab. Come nell’edizione 2020, la piattaforma online sarà il punto nevralgico che aggregherà tutti i contenuti della manifestazione, che manterrà il quartier generale a BASE.

Il tema

Dopo l’edizione 2020 in digitale, che ha registrato oltre 120.000 partecipanti di tutte le età, il tema dell’edizione 2021 sarà “Città Equa e Sostenibile”, in riferimento a una Milano che vede un suo nuovo orizzonte delinearsi sotto il profilo economico, sociale e ambientale. La città, mai come oggi, si pone come laboratorio di transizione sostenibile: innovazione, inclusività, (ri)alfabetizzazione digitale, uguaglianza e diritti su uno sfondo dove le tecnologie e il loro utilizzo ricoprono sempre più un ruolo centrale. Equità dunque come condizione indispensabile per riavviare e rigenerare i nodi di un sistema già in difficoltà prima della pandemia, e sostenibilità intesa anche e soprattutto come trasmissione e passaggio di conoscenza e saperi tra le generazioni.

La 'Call for proposals'

In quest’ottica, viene lanciata oggi una 'Call for proposals' aperta a tutti, un invito e un’opportunità per favorire il passaggio di conoscenze, strumenti e competenze. Studenti, professionisti, addetti ai lavori, startupper, nuove forme imprenditoriali, aziende e attività educative, sociali e commerciali possono iscriversi attraverso il sito entro il 12 febbraio e lanciare il proprio evento digitale e, almeno in una ipotesi progettuale, anche una proposta di evento in presenza. L'obiettivo è far scoprire le realtà che stanno trasformando il lavoro, il tempo libero, la formazione e le dinamiche della progettazione e della produzione attraverso il digitale e che rendono Milano (ma non solo) sempre più equa e sostenibile.

Le parole dell'assessore alla Trasformazione digitale Roberta Cocco

“Il lancio di Milano Digital Week 2021 è il miglior modo per chiudere questo difficile 2020 - commenta Roberta Cocco, assessore alla Trasformazione digitale e Servizi civici -. Da oggi chiamiamo a raccolta le energie, le idee e le sfide della nostra città per costruire, insieme, il palinsesto della più importante manifestazione italiana dedicata al digitale. Anche in questa quarta edizione, grazie alla tecnologia, valicheremo i confini territoriali per raggiungere l’Italia e la platea internazionale con l’obiettivo di condividere risultati, riflessioni, buone pratiche e progetti nel segno dell’equità e della sostenibilità”.