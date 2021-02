Covid Milano, Bergamaschi: "C'è un aumento dei contagi". VIDEO

Così il direttore generale dell'Ats di Milano: "Nella scuola osserviamo un trend di crescita che ha anticipato quello della popolazione in generale. Esattamente come è avvenuto nella seconda ondata"

I contagi sono in aumento, come ha confermato Walter Bergamaschi, il direttore generale dell'Ats di Milano: "Dopo un lungo periodo dove avevamo una stagnazione, ora osserviamo un inizio di ripresa. L'Rt è stabilmente sopra 1 e cresce di giorno in giorno. I casi di questa settimana sono il 40% di più negli stessi giorni della settimana precedente. Il 13% dei casi viene dal mondo scolastico. Nella scuola osserviamo un trend di crescita che ha anticipato quello della popolazione in generale. Esattamente come è avvenuto nella seconda ondata".