Covid Lombardia, parte oggi la campagna di vaccinazione per over 80

Ha preso il via questa mattina la fase 1 Ter della campagna vaccinale lombarda, quella che vede coinvolti gli ultraottantenni: sono 726.000 i soggetti coinvolti. Le vaccinazioni prenderanno il via oggi in 74 centri vaccinali distribuiti in tutta la regione. I primi dei 4mila anziani ai quali sarà somministrata oggi la prima dose Pfizer nella hanno cominciato a mettersi in coda con largo anticipo rispetto all'orario prefissato. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - LA SITUAZIONE A MILANO E IN LOMBARDIA).

Le somministrazioni

Le operazioni di somministrazione scorrono ovunque velocemente, viene riferito, ma qualche capannello formato dalle persone da vaccinare, tutte accompagnate da figli, nipoti o badanti, si è iniziato a formare. "Ho già fatto. Speriamo a questo punto che sia finito tutto - ha detto una signora accompagnata dalla figlia all'uscita dal centro vaccinale dell'ospedale Sacco -. È andata bene, pensavo peggio, adesso mi sento più sicura".

A Milano 7 centri vaccinali

A Milano i punti in cui vengono somministrati i vaccini sono sette: il Fatebenefratelli, il Gaetano Pini, il Besta, il Sacco, il Niguarda, il Trivulzio e l'ospedale militare di Baggio, dove a partire da questo pomeriggio alle 14 l'Azienda socio sanitaria territoriale (Asst) Santi Paolo e Carlo vaccinerà assieme all'esercito.

Il cronoprogramma

Il cronoprogramma (illustrato lo scorso 11 febbraio ai sindaci lombardi in un video collegamento con il presidente Attilio Fontana, la vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti, l'assessore regionale al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni, il consulente del presidente per la vaccinazione di massa, Guido Bertolaso, e il direttore della Dg Welfare Marco Trivelli) prevede per gli 'over 80': oggi 18.000 somministrazioni; dal 22 febbraio 54.000; dal 1 marzo, 108.000; dall'8 marzo 138.00; dal 15 marzo, 138.000; dal 22 marzo, 138.000; dal 29 marzo, 132.000. Dopo un intervallo di 21 giorni inizierà la somministrazione della seconda dose.

Le adesioni

Alle 14 di ieri le adesioni alla campagna arrivate in via telematica a Regione Lombardia erano 349.887 (pari a quasi il 50% dei 726.000 over 80). Di questi, 140.315 i cittadini over 80 dell'Ats Città Metropolitana di Milano: 106.128 hanno usato il portale di Regione Lombardia, 28.945 si sono rivolti alle farmacie e 5.242 ai Medici di Medicina generale. Lo ha reso noto ieri la stessa Ats, che prevede circa 5-6.000 appuntamenti per la somministrazione del vaccino da oggi fino a domenica 21 febbraio. I primi sms, che contengono le indicazioni per l'appuntamento, sono stati inviati ieri ai cittadini over 80 che hanno aderito alla campagna. Considerato il breve preavviso e la necessità di partire immediatamente con le somministrazioni, per gli appuntamenti di oggi – ha aggiunto Ats Milano - l'sms è seguito da una telefonata degli operatori del call center regionale che accerta la disponibilità del cittadino a presentarsi all'appuntamento. Qualora questi sia impossibilitato per motivi importanti, sarà inviato un sms successivo con l'indicazione di un nuovo appuntamento.

Gli appuntamenti tramite sms

Ieri sono stati inviati i primi 11.000 sms. A Milano, grazie alla collaborazione dell'Esercito, l'Asst Santi Paolo e Carlo potrà avvalersi dell'ospedale militare di Baggio. I primi sms riguardano gli appuntamenti per oggi, venerdì e sabato, mentre in serata partiranno anche quelli per la giornata di domenica. Gli slot sono stati fissati sulla base dei 15mila vaccini disponibili questa settimana. Nei prossimi giorni saranno inviate le prenotazioni per gli altri 50mila vaccini che dovrebbero essere consegnati dalla struttura Commissariale entro la fine del mese.

Fontana: “Coinvolgere over 80 che non hanno aderito”

"La preparazione della campagna vaccinale per gli ultra ottantenni è partita bene. Domani inizieranno le prime somministrazioni, ma dovremo fare ancora un piccolo sforzo per coinvolgere quelli che ancora non hanno aderito. Non era un click Day, quindi non c'era nessuna urgenza, ma è importante che gli over 80 si iscrivano". Lo ha detto ieri il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo alla trasmissione Pane al Pane su Radiolombardia. Rispondendo invece alla richiesta dell'Anci di fare in modo che i sindaci siano maggiormente coinvolti nella campagna vaccinale, Fontana ha spiegato: "Abbiamo coinvolto dal primo momento i Comuni nel Piano vaccinale. Ascolteremo tutte le proposte, ma dovremo fare in modo che sia chi organizza il piano ad individuare i luoghi e le modalità della collaborazione, altrimenti si rischia di fare delle scelte che possono essere poco coerenti con le necessità indicate dal piano".