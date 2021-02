Governo, Casaleggio: Voto Rousseau passo verso cittadinanza digitale

Il presidente dell'associazione Rousseau parla di un "nuovo modello di partecipazione, un passo avanti importante verso un concetto di cittadinanza digitale che si sta sempre più affermando, con grande interesse anche dall'estero per capire come questo modello sta funzionando"

E' un "passo avanti importante verso un concetto di cittadinanza digitale che si sta sempre più affermando, con grande interesse anche dall'estero per capire come questo modello sta funzionando". Lo ha detto Davide Casaleggio, presidente dell'associazione Rousseau, commentanto questa mattina a Milano il voto online dei militanti del Movimento 5 Stelle relativo al governo Draghi, voto che ha preso il via oggi ed è "partito regolarmente alle 10". "Il nostro - ha sottolineato Casaleggio - è sicuramente un nuovo tipo di modello di partecipazione che si differenzia rispetto ad altre forze politiche che normalmente prendono decisioni con 4-5 persone in una stanza". "Sono contento che oggi oltre 100mila persone si esprimeranno sul gradimento del M5S nei confronti del nuovo governo", ha continuato. Gli aventi diritto sono 119.570, ha precisato il notaio Valerio Tacchini. Nei primi cinque minuti hanno già votato in 2.800.

Il quesito

Il quesito è questo: "Sei d'accordo che il MoVimento sostenga un governo tecnico-politico: che preveda un super-Ministero della Transizione Ecologica, e che difenda i principali risultati raggiunti dal MoVimento, con le altre forze politiche indicate dal presidente incaricato Mario Draghi?". "E' stato Vito Crimi, in qualità di capo politico" del Movimento 5 Stelle, "a decidere in merito al quesito da porre", ha spiegato ancora Casaleggio.

"Con no decideremo se voto negativo o astensione"

"Qualora vincesse il no, ci sarà da stabilire se il voto" del Movimento 5 Stelle al nuovo Governo "sarà negativo o di astensione", ha aggiunto Casaleggio. "So che negli ultimi giorni ci sono state diverse istanze da molti senatori per inserire l'opzione di astensione, però parlando anche con Vito Crimi, mi ha garantito che questa opzione verrà contemplata qualora dovesse vincere il no".