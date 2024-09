Milano, arriva Intersections 2024 su marketing, creatività, tecnologia

Il 29 e il 30 ottobre presso l’Allianz MiCo a Milano si tiene la due giorni di conferenze, workshop ed esposizioni, con speaker internazionali come Paola Antonelli del Moma di New york, Greg Hoffman di Nike e l'innovatore del mondo hi-tech Jerry Kaplan

Torna a Milano Intersections 2024, la kermesse dedicata al marketing, alla creatività e all’Ai di Iab Forum e IF! Italians festival. L’evento è previsto per il 29 e il 30 ottobre presso l’Allianz Mico, e ospita workshop, esposizioni e conferenze con speaker internazionali.

Cosa è Intersections 2024

Intersections intende esplorare tutti i cambiamenti profondi del mondo del marketing e comprendere come affrontare le sfide della trasformazione guidata dall’intelligenza artificiale. Durante l’evento si terrà anche per la prima volta la cerimonia degli Adci awards, il premio più ambito dalla community creativa italiana, nel corso del quale saranno premiati i migliori progetti pubblicitari. Confermati anche oltre 70 workshop e 50 espositori.

Speaker internazionali

Il main stage della plenaria sarà inaugurato da Paola Antonelli, designer e architetta, curatrice del dipartimento di Architettura e Design del Moma di New York. È considerata una delle persone più influenti nel mondo dell’arte dalla rivista Art Review. Con lei anche Greg Hoffman, per 30 anni responsabile del marketing di Nike e top manager che ha firmato le campagne più emblematiche dell’iconico brand americano. Attesissimo anche Jerry Kaplan, imprenditore, innovatore e autore di bestseller, oggi fellow del Center for Legal Informatics alla Stanford University