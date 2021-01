Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Così l'infettivologo dell'Ospedale Sacco di Milano: "Il punto è riuscire a mantenere una situazione sufficientemente prudente per poterci dare delle garanzie, per non ricadere subito nello stesso problema"

"La Lombardia farebbe bene a stare cauta", così Massimo Galli, infettivologo dell'Ospedale Sacco di Milano, ospite della trasmissione su Telelombardia, ha commentato il ricorso al tar della Lombardia contro la zona rossa.

Intanto, ieri sono stato 2.234 i nuovi contagi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

"La Lombardia farebbe bene a stare cauta", così Massimo Galli, infettivologo dell'Ospedale Sacco di Milano, ospite della trasmissione su Telelombardia, ha commentato il ricorso al tar della Lombardia contro la zona rossa. "Il punto - ha spiegato Galli - è riuscire a mantenere una situazione sufficientemente prudente per poterci dare delle garanzie, per non ricadere subito nello stesso problema. Mi sento di dire che sarei più confidente se si riuscisse a essere complessivamente un filo più proattivi per star fuori dalle rogne". "Sono sempre del parere che vadano trovate delle vie collaborative tra Governo e regioni e che non sia il caso di confondere la gente che già è stanca e che tende - almeno una parte - a mollare il rispetto delle regole e a non comportarsi come si deve fare. C'è gente che fa feste, in questo momento sono inaccettabili".