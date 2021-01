Covid Lombardia, 10 casi della variante inglese a Mantova e Cremona

A Mantova e a Cremona sono stati registrati 10 contagi della variante inglese del coronavirus. Si tratta di persone rientrate dal Regno Unito: tre mantovani e sette cremonesi. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Mantova, i contagi sono il risultato del lavoro di tracciamento eseguito dall'Ats Val Padana, che dal 14 dicembre ha rintracciato tutti i mantovani e i cremonesi rientrati dalla Gran Bretagna: in totale 250 persone. Dai tamponi sono emerse 22 positività ma solo in dieci casi è stata riscontrata la variante inglesi. Tutti sono stati messi in isolamento e sottoposti a sorveglianza sanitaria. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

Indagini per rilevare variante brasiliana

La notizia è stata trasmessa all'Ats di Dosso del Corso dal policlinico San Matteo

di Pavia, al quale sono stati inviati i tamponi con carica virale sospetta. Altri 18 tamponi positivi rilevati su 16 mantovani e due cremonesi sono attualmente sotto esame per scoprire se la positività è associabile alla variante brasiliana.