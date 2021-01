Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Hanno aperto gli ombrelli (causa pioggia), mostrato cartelli e in segno di protesta acceso le luci dei loro locali: così ieri i negozianti di Codogno, la cittadina del Lodigiano dove è stato scoperto il primo caso di Covid italiano ed è stata istituita la prima zona rossa, hanno chiesto di poter riaprire.

Intanto, ieri in Lombardia si sono registrati 1.969 nuovi casi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

8:42 - Francesco Boccia: "I dati della Lombardia erano incompleti"

"Il presidente Fontana conosce il rigore dell'Istituto superiore di sanità e sa come sono andate le cose. A volte basta dire la verità per essere nel giusto. I dati trasmessi la scorsa settimana erano incompleti, per ammissione degli uffici di Regione Lombardia. Questa settimana hanno trasmesso e certificato dati che loro stessi hanno definito rettificati". Questo è quanto afferma il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia che, intervistato da Il Corriere della Sera, spiega il rientro in fascia arancione della Lombardia. "Il sistema funziona, ancora una volta lo ha dimostrato. La prima volta l'Rt della Lombardia scese di oltre un punto. E anche ora, grazie alle misure regionali e alle limitazioni delle festività, è tornato sotto l'1. Il governo si è attenuto ai dati di Regione Lombardia e non c'era bisogno del Tar". "Poiché la Lombardia è stata area rossa, le attività chiuse hanno diritto automatico ai ristori - dice - Salvini? Come spesso capita non sarà stato informato da Fontana, eppure dovrebbe conoscere bene la regione che la Lega governa". L'Rt sotto l'1 è "la conferma che le misure delle festività natalizie erano giuste. Se da noi c'è un miglioramento del rischio mentre tutta l'Europa è in ginocchio un motivo ci sarà. Ma non possiamo abbassare la guardia, dobbiamo allineare la quotidiana difesa delle reti sanitarie con il piano vaccini". Sulla riduzione delle dosi di vaccino, "Arcuri ha messo in mora Pfizer per aver ridotto i trasferimenti. Non ci fermeremo, saremo durissimi sul rispetto delle quantità". La speranza è il vaccino italiano: "Speriamo di avere Reithera in estate".

8:07 - Negozianti di Codogno hanno protestato con gli ombrelli

Hanno aperto gli ombrelli (causa pioggia), mostrato cartelli e in segno di protesta acceso le luci dei loro locali: così ieri i negozianti di Codogno, la cittadina del Lodigiano dove è stato scoperto il primo caso di Covid italiano ed è stata istituita la prima zona rossa, hanno chiesto di poter riaprire. Una delegazione è stata ricevuta in comune dal sindaco, Francesco Passerini. Con loro anche il neo assessore allo Sviluppo economico, il leghista Guido Guidesi, anche lui di Codogno.