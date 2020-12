Morto a Milano Nedo Fiano, uno degli ultimi sopravvissuti di Auschwitz

Il ricordo di Renzi e Boschi

"Nedo Fiano era uno degli ultimi testimoni diretti di Auschwitz. La sua famiglia, venduta per qualche migliaio di lire da un delatore ai nazisti, fu sterminata nelle camere a gas. Lui si salvò miracolosamente". È il ricordo di Matteo Renzi, leader di Italia Viva, che da sindaco di Firenze gli consegnò il fiorino d'oro. "Non dimenticherò mai gli occhi di Nedo mentre parla degli occhi della sua mamma. Oggi Nedo ha chiuso gli occhi per sempre. Oggi i miei occhi sono pieni di lacrime. Benedico il giorno che ti ho incontrato e ti dico grazie, caro Nedo. Sei stato un gigante nella tua vita. E sei stato meraviglioso nell'accettare di rivivere il dolore di Auschwitz per educare le nuove generazioni. Per dare loro speranza. Per insegnare a tutti noi che dire 'Mai più' è un dovere". Anche la presidente dei deputati di Italia Viva Maria Elena Boschi ricorda la figura di Fiano: "Voglio esprimere cordoglio alla sua famiglia, e in particolare a Emanuele, con la consapevolezza che scompare l'uomo, ma non la sua vita, la dolorosa memoria e la sua preziosa testimonianza. Aver conosciuto Nedo Fiano è sicuramente uno dei ricordi più preziosi".