Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Da domani, grazie alla collaborazione con le istituzioni locali (Provincia, Comune di Pavia e Protezione Civile), il corpo militare dell'Aeronautica insieme ad Ats Pavia allestirà una tensostruttura dedicata alla somministrazione dei tamponi nasofaringei, sia normali che rapidi antigenici, per l'individuazione dei contagi di Covid-19.

Intanto, ieri in Lombardia si sono registrati 4.128 nuovi contagi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:09 - Nuova struttura a Pavia per effettuare i tamponi

Da domani, grazie alla collaborazione con le istituzioni locali (Provincia, Comune di Pavia e Protezione Civile), il corpo militare dell'Aeronautica insieme ad Ats Pavia allestirà una tensostruttura dedicata alla somministrazione dei tamponi nasofaringei, sia normali che rapidi antigenici, per l'individuazione dei contagi di Covid-19. L'area sarà allestita in località Cascinazza (zona Campus Aquae), alla periferia della città: grande sei metri per sei, la struttura consentirà il transito delle auto con a bordo le persone sulle quali i medici e gli infermieri militari potranno effettuare lo screening. Un tendone servirà per il passaggio delle vetture, l'altro invece per le pratiche amministrative. Saranno di competenza di Ats il coordinamento del personale e la gestione della spedizione dei referti. I cittadini potranno sottoporsi al tampone restando seduti nella propria auto, riducendo così al minimo i pericoli di assembramento, una modalità già attiva in diverse città lombarde. La struttura, attiva dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12:30, sarà ad accesso diretto con impegnativa del medico di medicina generale e con precedenza per alunni, studenti e personale delle scuole. L'orario e l'organizzazione potranno essere potenziati e in base al fabbisogno.