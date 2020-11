Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Gli indennizzi economici previsti nel pacchetto di misure approvato ieri dalla giunta lombarda "saranno erogati entro il 31/12 con bonifico immediato", ha precisato il presidente della Regione Attilio Fontana. "Abbiamo stanziato ulteriori 167 milioni di euro per le categorie escluse dal 'Decreto Ristori' del Governo. Un sostegno economico concreto per persone, famiglie e categorie produttive lombarde chiamate a fermarsi per arrestare la diffusione del virus e che più stanno subendo le difficoltà economiche della pandemia", ha spiegato Fontana. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI – MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

8:26 - Discoteca bresciana chiede maxi risarcimento a Regione

La più grande discoteca della provincia di Brescia ha chiesto un risarcimento di 2 milioni di euro alla Regione Lombardia per la chiusura forzata di questi mesi. Si tratta dell'Art di Desenzano del Garda (Brescia), da 30 anni di proprietà di Carlo Tessari, in arte Madame Sisi, che è chiusa al pubblico dal 23 febbraio scorso. Secondo quanto ricostruito da 'Il Giornale di Brescia' attraverso il suo legale, Madame Sisi ha attaccato l'ultimo Dpcm e l'ordinanza del Pirellone del 21 ottobre che, richiamando le precedenti ordinanze, limitava la possibilità di accedere all'interno dei locali di intrattenimento. "Quali sono i parametri utilizzati e quali sono le scale di valori che possano portare a definire sicuro o meno un luogo rispetto come ad esempio nel trasporto pubblico ove vi è un grande afflusso di persone?", ha scritto la proprietà della discoteca alla Regione guidata da Attilio Fontana, contestando "l'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa".

7:03 – Fontana: “Indennizzi approvati dalla Regione erogati entro 31 dicembre”

Gli indennizzi economici previsti nel pacchetto di misure oggi dalla giunta lombarda "saranno erogati entro il 31/12 con bonifico immediato". Lo specifica il presidente della Regione Attilio Fontana. "Abbiamo stanziato ulteriori 167 milioni di euro per le categorie escluse dal 'Decreto Ristori' del Governo. Un sostegno economico concreto per persone, famiglie e categorie produttive lombarde chiamate a fermarsi per arrestare la diffusione del virus e che più stanno subendo le difficoltà economiche della pandemia" scrive Fontana su Facebook. "Contributi a fondo perduto a favore delle microimprese lombarde e per i lavoratori autonomi con partita IVA individuale - si legge nel post - rimasti totalmente esclusi da ogni forma di ristoro dagli ultimi provvedimenti governativi".