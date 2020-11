Covid, in Lombardia 8.448 casi su 38.283 tamponi

In Lombardia sono 8.448 i casi di Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA E A MILANO), di cui 318 sono 'debolmente positivi' e 84 a seguito di test sierologico, a fronte di 38.283 tamponi. Il rapporto tamponi/positivi oggi in Lombardia è stato pari al 22%. Le vittime sono 202, per un totale dall'inizio dell'epidemia di 19.668 morti. I guariti/dimessi sono 4.018, in totale 157.121 di cui 7.468 dimessi e 149.653 guariti. I pazienti in terapia intensiva sono arrivati a 894, più 39, mentre i ricoverati a 8.151, più 250. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati processati 3.606.814 tamponi.

I dati nelle province

Tra le zone più colpite ci sono sempre la città metropolitana di Milano con 2.356 nuovi casi, di cui 902 a Milano città, Varese con 1.830, Como con 1.024 e Monza e Brianza con 894.