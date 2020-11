Covid a Milano, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Nel 2020, anno segnato dalla pandemia che ha fatto tante vittime soprattutto in Lombardia, il Comune di Milano ha deciso di assegnare la Grande medaglia d'oro degli Ambrogini, la massima onorificenza che concede l'amministrazione il giorno di Sant'Ambrogio il 7 dicembre, ai medici e agli infermieri caduti per il Covid. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:15 - A Milano Ambrogino medici,infermieri caduti su lavoro

Nel 2020, anno segnato dalla pandemia che ha fatto tante vittime soprattutto in Lombardia, il Comune di Milano ha deciso di assegnare la Grande medaglia d'oro degli Ambrogini, la massima onorificenza che concede l'amministrazione il giorno di Sant'Ambrogio il 7 dicembre, ai medici e agli infermieri caduti per il Covid. La proposta, che è stata accolta all'unanimità dalla Commissione per le benemerenze che si è riunita ieri, è arrivata dal centrodestra, dal capogruppo di Fratelli d'Italia, Andrea Mascaretti. Le Medaglia alla Memoria, dedicate a chi ha dato lustro a Milano ed è scomparso, saranno assegnate invece a Beppe Allegri e Mauro Rosmini, due tassisti morti per Covid, a Cristina Cattafesta, attivista per i diritti delle donne e fondatrice del Cisda, il Coordinamento italiano di sostegno alle donne afghane, e a Raffaele Masto, giornalista di Radio Popolare.