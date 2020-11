Covid a Milano, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sarà attiva da venerdì la postazione drive-through per fare i tamponi rapidi allestita dall'Aeronautica dietro l'aeroporto di Linate a Milano. Lo ha reso noto l'Ats di Milano. Giovedì saranno realizzate alcune prove e venerdì si faranno i primi tamponi per poi andare a regime la settimana prossima. La postazione di Linate si aggiunge a quella di via Novara gestita dall'esercito che si occupa in particolare di tamponi rapidi per studenti e personale scolastico.(TUTTI GLI AGGIORNAMENTI – MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:11 - A Milano drive-through Linate al via da venerdì

