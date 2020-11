Covid Lombardia, Fontana: "Costruito impianto di aiuti per famiglie"

Il pacchetto di indennizzi per categorie, imprese, professionisti e lavoratori autonomi, approvato dalla Giunta regionale della Lombardia, ammonta a 167 milioni di euro. Secondo il presidente si tratta del "risultato della costante analisi del quadro dei rimedi assunti a livello centrale" a cui come regione "abbiamo cercato di dare un contributo attraverso la nostra attiva partecipazione ai lavori della conferenza delle regioni e alle diverse interlocuzioni con il governo"

"Con le delibere di oggi abbiamo costruito un impianto di interventi organici per persone, famiglie e imprese lombarde - spiega il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, illustrando il pacchetto di provvedimenti di natura economica per le criticità dovute all'emergenza Covid-19 (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA E A MILANO). Il pacchetto di indennizzi per categorie, imprese, professionisti e lavoratori autonomi, approvato dalla Giunta regionale della Lombardia, ammonta a 167 milioni di euro.

Pacchetto da 167 milioni di euro

Il pacchetto "è l'esito di un rapporto continuo con tutto il partnernariato economico e sociale - aggiunge Fontana - che già da marzo si è sviluppato nelle sedi del patto per lo sviluppo, individuato anche come cabina di regia per la gestione della crisi economica che sapevamo si sarebbe aggiunta a quella sanitaria". Secondo il presidente si tratta del "risultato della costante analisi del quadro dei rimedi assunti a livello centrale" a cui come regione "abbiamo cercato di dare un contributo attraverso la nostra attiva partecipazione ai lavori della conferenza delle regioni e alle diverse interlocuzioni con il governo".

"Continueremo a chiedere al Governo di defiscalizzare i ristori"

Nella definizione dei ristori "abbiamo seguito la duplice logica di integrazione e complementarietà degli ultimi interventi emergenziali del Governo, con l'unico fine di non lasciare nessuno indietro" ha sottolineato Fontana. "Continueremo a chiedere al Governo che tutti i nostri ristori vengano defiscalizzati", ha aggiunto.