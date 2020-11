Covid a Milano, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

In Lombardia sono 20 i ricoverati in più in terapia intensiva, 160 quelli negli altri reparti (7.781)

Con 38.702 tamponi effettuati, sono 8.060 i nuovi positivi in Lombardia con il rapporto in calo pari al 20,8%. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:20 - Nella città metropolitana 3.302 casi, 1.266 nel capoluogo

Con 38.702 tamponi effettuati, sono 8.060 i nuovi positivi in Lombardia con il rapporto in calo pari al 20,8%. Continuano a salire invece i decessi che sono 181 per un totale di 19.367 morti in regione dall'inizio della pandemia. Sono 20 i ricoverati in più in terapia intensiva, 160 quelli negli altri reparti (7.781). I guariti/dimessi sono 1.617. Tra i nuovi positivi 3.302 sono nella città metropolitana di Milano, di cui 1.266 a Milano città.