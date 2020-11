Milano, San Raffaele effettua visite domicilio a 450 euro: è polemica

Il San Raffaele di Milano ha un vero e proprio servizio, a pagamento, per i pazienti positivi al Covid-19 in isolamento a casa. Secondo quanto riporta Fanpage.it, il costo di una visita specialistica a domicilio è di 450 euro, mentre per un più semplice e immediato consulto video o telefonico da parte del medico il costo è di 90 euro. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA - LA SITUAZIONE A MILANO - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

La polemica



Ed è polemica. A puntare il dito contro il servizio del San Raffaele è stato il consigliere regionale Pd, Matteo Piloni, che su Facebook scrive: "Sei positivo al Covid e in isolamento? Le Usca non funzionano come dovrebbero? Tranquilli, ci pensa il privato – si legge nel breve post condiviso sulla propria bacheca – se Ats o il vostro medico non vi chiamano o non rispondono, ci pensa il San Raffaele. Con un consulto video o telefonico a 90 euro e, se il medico lo riterrà, con 450 euro per un servizio di diagnostica a domicilio. Il pubblico arranca e il privato ingrassa". Sulla questione è intervenuto anche Attilio Galmozzi, medico dell'ospedale di Crema: "Il business sul Covid, No vi prego – scrive su Facebook – risparmiate almeno quello. Mi auguro che questo ultimo indecoroso affronto finisca domani mattina".