Covid, Gerry Scotti è stato dimesso dall’ospedale

La vicenda

Ad annunciare di essere risultato positivo al coronavirus era stato lo stesso presentatore pavese tre settimane fa, sempre attraverso il proprio profilo Instagram: "Volevo essere io a dirvelo: ho contratto il COVID-19”. Da quel momento, è iniziata la lotta contro il virus, con il ricovero in un ospedale nel milanese. Fino al rientro a casa di oggi: "Un abbraccio – prosegue Gerry Scotti nel post sulle dimissioni dall’ospedale - a chi ha vissuto insieme a me questa esperienza. Non vi dimenticherò”.