Gerry Scotti in terapia intensiva per 10 giorni, ora è in reparto

Gli ultimi giorni per Gerry Scotti sono stati molto complicati. Secondo Tpi, per il presentatore positivo al Covid si è reso necessario il ricovero in un ospedale milanese in terapia intensiva a causa di complicanze respiratorie. Qui avrebbe trascorso una decina di giorni necessari per ristabilizzare le sue condizioni e consentire nelle ultime ore il trasferimento in un altro reparto. La notizia, subito virale sui social, è arrivata ad amici e fan che gli hanno manifestato affetto, vicinanza e sostegno in un momento non facile. Il 26 ottobre il conduttore di Mediaset aveva annunciato su Instagram di essere positivo: “Volevo essere io a dirvelo ho contratto il Covid-19. Sono a casa, sotto controllo medico. Grazie a tutti dell’affetto e dell’interessamento”. A quanto pare l’origine dell’infezione sarebbe il contatto con un parente stretto.