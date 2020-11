Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Manifestazione non autorizzata ieri sera davanti al municipio di Bergamo, dove alcune centinaia di persone si sono ritrovate con cori, striscioni e fumogeni per protestare contro il Dpcm che prevede il lockdown per la Lombardia e Bergamo

Intanto, ieri in Lombardia ci sono stati 8.822 nuovi casi.

7:07 - Presidio fuori comune Bergamo e corteo fino a casa di Gori

Manifestazione non autorizzata ieri sera davanti al municipio di Bergamo, dove alcune centinaia di persone si sono ritrovate con cori, striscioni e fumogeni per protestare contro il Dpcm che prevede il lockdown per la Lombardia e Bergamo, epicentro della fase primaverile dell'epidemia ma ora meno colpita rispetto ad altre province lombarde. Si è poi formato un corteo spontaneo che ha raggiunto Bergamo Alta e si è fermato sotto la casa del sindaco Giorgio Gori. Presente anche Casapound, lavoratori di vari settori e alcuni negazionisti. Le forze dell'ordine hanno monitorato tutta la manifestazione, senza dover intervenire.