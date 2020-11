Covid, in Lombardia 9.934 casi su 46.401 tamponi

Con 46.401 tamponi eseguiti è di 9.934 il numero di nuovi positivi in Lombardia, con un rapporto pari al 21,4%. Sale a 570 il numero di pazienti in terapia intensiva, 48 più di ieri, e a 5.563, con 245 ricoveri in più rispetto al giorno precedente, quello dei pazienti negli altri reparti. I decessi sono stati 131, per un totale dall'inizio dell'emergenza di 18.118. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

La distribuzione tra le province

Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati segnalati 4296 casi, di cui 1763 in città., a Varese 1.124, a Monza 968, a Como 941, a Brescia 569, a Pavia 408, a Bergamo 362, a Lecco 338, a Mantova 254, a Cremona 237, a Lodi 103 e a Sondrio 94.