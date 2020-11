Covid a Milano, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Se la città metropolitana di Milano diventerà zona rossa dal 5 novembre al 3 dicembre, secondo una stima dell' Ufficio Studi Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza si perderanno oltre 1,7 miliardi di euro.

Ieri con 32.337 tamponi effettuati è stato di 6.804 il numero di nuovo positivi in Lombardia, una percentuale dunque del 21%. Per quanto riguarda le Province, 2.829 casi si sono verificati a Milano, di cui 999 in città. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI -MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

Se la città metropolitana di Milano diventerà zona rossa dal 5 novembre al 3 dicembre, secondo una stima dell' Ufficio Studi Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza si perderanno oltre 1,7 miliardi di euro, più esattamente 1,727 miliardi, ovvero un "9% di fatturato annuo di perdita per la chiusura di esercizi commerciali e di somministrazione". Una perdita in un'area in cui si trovano 295.529 le imprese del terziario per un totale di 1.734.380 addetti; di questi sono 49.059 i negozi, i bari e i ristoranti coinvolti nella chiusura con ipotesi zona rossa.