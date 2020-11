Covid, Sala: "In Dpcm misure severe ma Milano rispetterà decisioni"

"Come ho sempre detto, le decisioni del Governo vanno rispettate e applicate. La tutela della salute dei cittadini è il primo bene da proteggere e noi continueremo a lavorare perché queste disposizioni siano osservate da tutti i milanesi". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato il nuovo decreto del governo per contenere i contagi da Covid in un post sulle sue pagine social. ( CORONAVIRUS: LA DIRETTA - GLI AGGIORNAMENTI A MILANO E IN LOMBARDIA )

"La scuola in presenza resta risorsa da preservare"

"La scuola in presenza, per il suo valore educativo e sociale, resta una delle risorse principali da preservare", ha sottolineato ancora Sala. "Accolgo con favore la conferma delle lezioni in classe per gli studenti fino alla prima media. Non posso non dispiacermi per i ragazzi e le ragazze che non potranno frequentare i loro istituti scolastici", ha affermato.

"Mi batterò perché gli aiuti a chi chiude arrivino subito"

"Continuerò a battermi affinché gli aiuti a favore di tutte le categorie penalizzate dalla chiusura vengano immediatamente erogati", ha ribadito il sindaco. "Per questo sono pronto da subito a farmi portavoce delle loro istanze in tutte le opportune sedi", ha concluso.