Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

I presidenti degli Ordini provinciali dei medici presenti in Lombardia, riuniti nella 'FROMCeO", hanno deciso di scrivere alla Regione Lombardia per dare la loro disponibilità a eseguire test veloci ma non intendono farlo nei rispettivi ambulatori.

Intanto ieri, con 32.337 tamponi effettuati, è di 6.804 il numero di nuovo positivi in Lombardia, una percentuale dunque del 21%. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI).

7:57 - Covid: Ordini medici lombardi 'no test rapidi in ambulatorio'

I presidenti degli Ordini provinciali dei medici presenti in Lombardia, riuniti nella 'FROMCeO", hanno deciso di scrivere alla Regione Lombardia. Nel testo della missiva si spiega che i medici delle province di Lodi, Como, Lecco, Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova, Milano, Monza Brianza, Pavia, Sondrio e Varese hanno dato la loro disponibilità a eseguire test veloci ma non intendono farlo nei rispettivi ambulatori. "La maggior parte degli studi medici di famiglia - si legge, infatti - non ha e non può assumere caratteristiche idonee a garantire l'esecuzione in sicurezza dei tamponi,che resta una manovra ad alto rischio, che richiede protezioni complete, distanziamento, sanificazione". Si chiede, quindi: "Che Regione Lombardia metta a disposizione strutture esterne agli studi medici, ove i medici di famiglia possano collaborare con gli infermieri di comunità con personale amministrativo e con la Protezione civile, per gestire un flusso adeguato di persone, selezionando in modo chiaro quali cittadini debbano afferire al servizio". Si chiede, anche, di coinvolgere oltre ai medici di famiglia anche i medici della continuità assistenziale e tutta l'area delle cure primarie proteggendo, così, anche i colleghi a rischio per età e salute. Anticipando la mossa all'Ansa, oggi pomeriggio il presidente dell'Ordine dei medici di Lodi Massimo Vajani aveva spiegato: "La maggior parte dei nostri medici di famiglia ha l'ambulatorio in un condominio. E noi dobbiamo pensare anche a che non si infettino gli altri condomini. Chiediamo che vengano, invece, creati triage, tende, in luoghi aperti e indipendenti dove il rischio di contagio accidentale possa diventare nullo".

7:44 - Covid: Lombardia, bocciata mozione su obbligo test rapidi

Bocciata dal Consiglio regionale la mozione che chiedeva di rendere "imprescindibile e non facoltativa" per tutti i medici di base lombardi l'effettuazione ai propri pazienti dei test antigienici rapidi per la ricerca del Covid, sul modello deciso dal Veneto. Il testo promosso dal presidente del Gruppo Misto Viviana Beccalossi e sottoscritto da diversi consiglieri del centrodestra e anche del Pd è stato respinto a scrutinio segreto con 25 Sì, 42 No e 2 astenuti. A chiedere il voto segreto il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Gregorio Mammì, che ha commentato: "Si rompe la maggioranza di Regione Lombardia sulla mozione che chiedeva l'obbligo per i medici di medicina generale di fare i tamponi. È inaccettabile pensare di prevedere che i tamponi rapidi siano effettuati dai medici, che già oggi sono pochi e pieni di lavoro. È inderogabile adottare delle iniziative che permettano agli infermieri libero professionisti di effettuare tamponi a domicilio e rilasciare una documentazione che riporti l'esito del test, fermo rimanendo, in caso di esito positivo, che quest'ultimo sia comunicato al medico curante ai fini dell'attivazione del percorso Covid".