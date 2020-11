Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

"Le richieste formulate dalla Regione Lombardia non sono state neppure prese in considerazione", ha detto il governatore, Attilio Fontana.

Intanto, ieri in Lombardia si sono registrati 7.758 nuovi casi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:19 - Attilio Fontana: "Prima di chiudere vorrei vedere evoluzione pandemia"

"Io vorrei aspettare qualche giorno per vedere qual è l'evoluzione della nostra linea pandemica. Se la situazione, come in questi ultimi giorni, ha dei parziali miglioramenti, io credo che si potrebbe continuare per questa strada, se andasse invece in una direzione diversa io accetto le chiusure". Lo ha detto il presidente Attilio Fontana in collegamento con Stasera Italia, su Rete 4.

7:16 - Attilio Fontana: "Da Conte schiaffo ai lombardi"



"Le richieste formulate dalla Regione Lombardia non sono state neppure prese in considerazione. Uno schiaffo in faccia alla Lombardia e a tutti i lombardi. Un modo di comportarsi che la mia gente non merita". Lo dice il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ha dichiarato la Lombardia zona rossa.