Covid, in Lombardia 7.758 nuovi casi su 43.716 tamponi eseguiti

Il rapporto tra test e positivi è al 17,7% (ieri 21%). L’indice Rt in regione si attesta all’1,6. I ricoverati in terapia intensiva sono 507, 32 in più rispetto a ieri, mentre le persone in cura negli altri reparti sono 5.018. A Milano 3.613, di cui 1.726 in città

A fronte di 43.716 tamponi eseguiti, sono 7.758 i nuovi casi di coronavirus accertati in Lombardia, con un rapporto tra test e positivi al 17,7% (ieri 21%). In discesa anche l'indice Rt che, secondo gli ultimi dati disponibili, in regione si attesta all’1,6, dopo essere salito oltre il 2. Sono 96 i decessi registrati nelle ultime 24 ore, che portano il totale delle vittime da inizio epidemia a 17.848. I ricoverati in terapia intensiva sono 507, 32 in più rispetto a ieri, mentre le persone in cura negli altri reparti sono 5.018 (+278). (CORONAVIRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA)

I dati nelle province

Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati segnalati 3.613 positivi, di cui 1.726 in città, con un indice Rt a 1,5. A Monza sono stati rilevati 898 casi, 607 a Varese, 587 a Brescia, 457 a Como, 314 a Pavia, 240 a Bergamo, 230 a Lecco, 188 a Mantova, 152 a Cremona, 135 a Sodrio e 129 a Lodi.