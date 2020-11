Covid a Milano, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

A fronte di 43.716 tamponi eseguiti, sono 7.758 i nuovi casi di coronavirus accertati in Lombardia, con un rapporto tra test e positivi al 17,7%. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:28 - A Milano 3.613 positivi, 1.726 in città

A fronte di 43.716 tamponi eseguiti, sono 7.758 i nuovi casi di coronavirus accertati in Lombardia, con un rapporto tra test e positivi al 17,7%. In discesa anche l'indice Rt, che secondo gli ultimi dati disponibili in regione si attesta all’1,6, dopo che era salito oltre il 2. Sono 96 i decessi registrati nelle ultime 24 ore, che portano il totale delle vittime da inizio epidemia a 17.848. I ricoverati in terapia intensiva sono 507, mentre le persone in cura negli altri reparti sono 5.018 (+278). A Milano sono stati segnalati 3.613 positivi, di cui 1.726 in città, con un indice Rt a 1,5.