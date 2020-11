Covid a Milano, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Gli spostamenti sono vietati e non ci si potrà più muovere se non per comprovati motivi

Da oggi la Lombardia è ufficialmente nelle regioni rosse, ovvero quelle a maggior rischio di Covid-19. Di fatto, per Milano e la Lombardia è un lockdown generale.

7:13 - Da oggi lockdown a Milano

