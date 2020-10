Covid a Milano, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Due persone sono state fermate. Un poliziotto è stato ferito, sembra in maniera non grave, davanti alla Stazione Centrale

Molotov e danneggiamenti nel capoluogo lombardo. Le forze dell'ordine hanno lanciato lacrimogeni contro i manifestanti che stavano a loro volta lanciando pietre e bottiglie davanti alla sede della Regione Lombardia, in via Melchiorre Gioia.

Molotov e danneggiamenti nel capoluogo lombardo. Le forze dell'ordine hanno lanciato lacrimogeni contro i manifestanti che stavano a loro volta lanciando pietre e bottiglie davanti alla sede della Regione Lombardia, in via Melchiorre Gioia. Due persone sono state fermate. Un poliziotto è stato ferito, sembra in maniera non grave, davanti alla Stazione Centrale.