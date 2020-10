Covid a Milano, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

"Oggi facciamo tanti tamponi e non solo a chi ha dei sintomi, ma anche alle persone collegate ai sintomatici. Ma il sistema di tracciamento a Milano, con tanti contagiati, oggi è particolarmente difficile, per non dire quasi impossibile". Lo ha detto l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:21 - Giulio Gallera: "Poche ore per riconvertire i posti in ospedale"

"Una volta che si è ridotta la curva epidemica abbiamo cercato di riconvertire velocemente tutti quegli spazi dedicati al Covid per curare i pazienti con altre patologie, come gli oncologici, e che fino a quel momento non erano stati curati. I posti Covid si riaprono nel giro di poche ore". Lo ha detto a Zapping su RaiRadio1, l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, secondo il quale - in merito alla polemica sullo smantellamento dei posti riservati ai malati Covid - "Tito Boeri ha preso una cantonata clamorosa". Perché, secondo l'assessore, sarebbe stata "un'assurdità" tenere "le sale operatorie vuote in attesa dei pazienti Covid".

7:25 - Gallera: "Boom contagi causato da ripresa vita sociale"

L'impennata dei contagi è dovuta "al ritorno alla vita sociale". Lo ha detto l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, intervenendo a Zapping su RaiRadio1. "Più che le scuole, dove i ragazzi sono molto ligi e i presidi attenti, il problema riguarda il trasporto pubblico, i mezzi affollati, le attività extrascolastiche, gli sport di contatto, la movida, il ritrovarsi, le cene con gli amici, il passare i fine settimana tutti insieme. Tutto questo - ha detto Gallera - ha favorito la diffusione del virus". La fascia più colpita in Lombardia, ha aggiunto l'assessore, è quella tra i 25 e i 49 anni.

7:26 - Giulio Gallera: "Tracciamento a Milano quasi impossibile"

"Oggi facciamo tanti tamponi e non solo a chi ha dei sintomi, ma anche alle persone collegate ai sintomatici. Ma il sistema di tracciamento a Milano, con tanti contagiati, oggi è particolarmente difficile, per non dire quasi impossibile". Lo ha detto l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, intervenendo a Zapping su RaiRadio1. Gallera ha poi smentito che il leader della Lega Matteo Salvini abbia rallentato i tempi dell'ordinanza. "La bozza dell'ordinanza - ha aggiunto - è stata inviata ieri pomeriggio al ministero della Salute ed è tornata stamattina con le modifiche del ministro Speranza. Solo questo è il motivo per cui si è atteso".