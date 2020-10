Covid, in Lombardia 4.125 nuovi contagi su 35.715 tamponi

In crescita i ricoveri in terapia intensiva, più 22 per un totale di 156, così come quelli negli altri reparti, più 174 per un totale di 1.695

In Lombardia 4.125 nuovi positivi su 36.416 tamponi effettuati. quasi la metà arriva dalla città metropolitana di Milano, dove ci sono 2.031 casi, di cui 917 a Milano città. Sono 29 i decessi per un totale di 17.152 morti in regione dall'inizio dell'emergenza Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI - L'EMERGENZA A MILANO E IN LOMBARDIA). In crescita i ricoveri in terapia intensiva, più 22 per un totale di 156, così come quelli negli altri reparti, più 174 per un totale di 1.695.

I contagi nelle province

Oltre a Milano, a registrare il numero più alto di contagi sono Varese, 393, Como, 328, e Monza e Brianza, 298. Nelle altre province 194 contagi a Brescia, 167 a Pavia, 129 a Bergamo, 95 a Sondrio, 83 a Mantova, 79 a Lodi, 70 a Cremona e Lecco.