Coronavirus in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

7:11 - In Lombardia 520 nuovi contagi in 24 ore

A fronte di 21.569 tamponi effettuati, sono 520 i nuovi casi di Coronavirus accertati in Lombardia. Di questi, 54 sono risultati “debolmente positivi” mentre altri tre sono stati rilevati a seguito di test sierologico. Sono 40 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, mentre le persone attualmente in cura presso altri reparti sono 339. Cinque decessi nelle ultime 24 ore: le vittime da inizio pandemia salgono a 16.978. I nuovi guariti e dimessi sono 147. Questi i dati diffusi dalla Regione tramite il bollettino quotidiano. È Milano la provincia che fa registrare l’incremento più alto, con 182 nuovi casi, di cui 77 in città. Sono 54 invece i contagi individuati a Varese, 52 a Brescia, 46 a Pavia, 37 a Bergamo, 34 a Monza e Brianza, 14 a Mantova, 12 a Lodi, cinque a Lecco, Como Cremona e quattro a Sondrio.