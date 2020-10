Coronavirus Lombardia, calcio: positivi due giocatori del Monza

Due calciatori del Monza sono risultati positivi al Covid-19 (LA DIRETTA - GLI AGGIORNAMENTI IN LOMBARDIA). "A.C. Monza comunica che dopo l'ultimo ciclo di tamponi eseguiti, sono stati riscontrati due casi di positività al Covid-19 all'interno del gruppo squadra", si legge nella nota del club brianzolo. "I due giocatori, completamente asintomatici, sono stati immediatamente posti in quarantena a domicilio, in ottemperanza alle normative sanitarie in vigore. Tutti gli altri tamponi eseguiti tra il gruppo squadra sono risultati negativi", conclude il Monza.