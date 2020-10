Coronavirus, in Lombardia 683 nuovi casi e 22.069 tamponi effettuati

Sono in aumento anche in Lombardia le persone contagiate dal coronavirus, i nuovi casi sono 683 con 22.069 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 3%. C'è un nuovo decesso per un totale di 16.979 morti in regione dall'inizio della pandemia. Crescono sia i ricoveri in terapia intensiva, uno in più che porta il totale a 41, che negli altri reparti, con 22 pazienti in più che portano il dato complessivo a 361. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO – LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA)

La distribuzione territoriale

Tra le province quella più colpita è quella di Milano con 282 nuovi casi, di cui 133 a Milano città, seguita da Monza e Brianza con 90 casi, Brescia con 60, Varese con 43 e Bergamo con 40.