Coronavirus in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Dal 28 settembre al 4 ottobre Ats Milano ha ricevuto segnalazioni di 85 casi positivi nelle scuole, di questi 77 sono alunni e 8 sono operatori scolastici. I casi segnalati nella città di Milano sono 57, quelli in provincia sono 26 mentre due sono stati rilevati in provincia di Lodi. Il numero totale di persone isolate è 1.471, di questi 1.420 sono studenti e 51 sono operatori scolastici. (DIRETTA - MAPPE E GRAFICI)

7:03 - Ats Milano: 85 positivi nelle scuole nell'ultima settimana

Dal 28 settembre al 4 ottobre Ats Milano ha ricevuto segnalazioni di 85 casi positivi nelle scuole: 77 alunni e 8 operatori. Di questi 85 casi positivi, 57 sono di Milano città, 26 di Milano provincia e 2 della provincia di Lodi. Il numero totale di persone isolate, invece, è 1.471: 1.420 alunni e 51 operatori. Sempre dal 28 settembre al 4 ottobre, ATS Città Metropolitana di Milano e gli Uffici Scolastici Territoriali di Milano e Lodi hanno organizzato 7 incontri online (uno per ogni Ambito Scolastico Territoriale) riservati a tutti i Dirigenti scolastici e Referenti COVID: in totale hanno partecipato circa 400 persone. L'obiettivo di queste conference call - viene spiegato - è stato quello di presentare e condividere le diverse procedure messe in campo dalla ATS a supporto della "ripartenza in sicurezza e serenità" delle attività didattiche, in linea con le linee guida della Direzione generale Welfare di Regione Lombardia Nell'immediato futuro, inoltre, Ats prevede di coinvolgere e di attivare costruttivamente sia le diverse Associazioni di genitori attive a livello territoriale, sia le reti di Educatori tra Pari (oltre 1.500 studenti delle scuole secondarie di secondo grado già formati negli anni scorsi sui temi di salute da parte di ATS).

7:00 - 350 nuovi positivi in Lombardia

Sono 350 i nuovi positivi al Covid in Lombardia con 16.020 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 2,1%. I guariti e dimessi sono 373, mentre scendono di 1 i ricoveri in intensiva e salgono di 15 quelli in altri reparti. Zero i decessi in Regione. I nuovi casi sono 153 a Milano, di cui 81 in città; 35 a Varese, 34 a Monza e in Brianza, 19 a Brescia, 17 a Como, 15 a Mantova, 12 a Pavia, 9 a Lecco, 8 a Sondrio, 2 a Lodi.