Ruby ter, Berlusconi ancora positivo al Covid: processo rinviato

I giudici della settima sezione penale, presieduta da Marco Tremolada, hanno accolto la richiesta di legittimo impedimento presentata per motivi di salute da Silvio Berlusconi nel processo sul caso Ruby ter in corso a Milano. Il leader di Forza Italia è infatti ancora positivo al coronavirus (IL RICOVERO - LA FOTOSTORIA) e l’udienza è stata così spostata al prossimo 19 ottobre, quando in aula verranno valutate, attraverso documentazione medica, le condizioni dell'ex premier. Poi si deciderà in quale data potrà ripartire il procedimento che vede Berlusconi imputato per corruzione in atti giudiziari insieme ad altre 28 persone.