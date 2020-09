Processo Ruby ter, Berlusconi chiede rinvio: “Impedimento per Covid”

La difesa dell'ex premier ha depositato in Tribunale a Milano un'istanza di legittimo impedimento, con allegata documentazione medica, per chiedere il rinvio dell'udienza fissata per lunedì 28 settembre

La difesa di Silvio Berlusconi ha depositato in Tribunale a Milano, e per conoscenza anche alla Procura, un'istanza di legittimo impedimento, con allegata documentazione medica, per chiedere il rinvio dell'udienza, fissata per lunedì 28 settembre, del processo Ruby ter in cui l'ex premier è imputato, assieme ad altri, per corruzione in atti giudiziari.

La richiesta dei legali di Berlusconi

L'istanza è stata depositata dall'avvocato Federico Cecconi ed è legata al perdurare delle condizioni fisico-cliniche del leader di FI, ovvero all'attesa di tamponi negativi in relazione all'infezione da Covid che ha colpito Berlusconi, che è stato anche ricoverato al San Raffaele, e al successivo periodo di quarantena dopo la negatività, se verrà accertata. Il processo, dunque, verrà verosimilmente rinviato e la decisione, anche sulla data, spetterà alla settima penale (presidente Marco Tremolada).