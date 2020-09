Don Roberto Malgesini ucciso a Como: il funerale in Valtellina

Il funerale

Chiesa colma al limite delle misure anti-Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI – LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA) e sagrato con tanti fedeli a seguire la celebrazione nel rispetto del distanziamento sociale. In prima fila, davanti all'altare, i fratelli della vittima. "Don Roberto vive nella pace da martire", ha detto in apertura monsignor Cantoni. Massiccia la presenza di forze dell'ordine sul sagrato, con poliziotti e carabinieri in borghese.

Fontana: "Morte don Roberto è ferita aperta"

"La morte di Don Roberto è una ferita aperta, un dolore che resterà per sempre, impossibile non pensare a quel cuore amico a quella mano caritatevole tranciata dall'ingratitudine". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, mentre è in corso il funerale di don Roberto. "La comunità lombarda ha perso un punto di riferimento, un sacerdote, una persona buona", aggiunge Fontana.