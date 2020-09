Coronavirus in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sono quattro le classi delle scuole della provincia di Pavia messe ieri in quarantena dopo l'accertamento di casi di Covid-19.

Intanto, ieri in Lombardia si sono registrati 281 nuovi casi.

7:17 - Liceale positivo al Covid a Como

L'Ats dell'Insubria ha ricevuto la segnalazione di un caso Covid positivo relativo a ragazzo di 16 anni, residente nel comasco, e che frequenta un liceo di Como. Il tampone - si legge in una nota - è stato eseguito l'altro ieri: lo studente è asintomatico. L'Ats "ha attivato immediatamente l'inchiesta epidemiologica tramite la scuola, come da protocollo. Sono considerati, in questo caso, contatti stretti i compagni di classe (26 in totale) che sono stati individuati dagli operatori per l'avvio dell'isolamento fiduciario che durerà per 14 giorni dopo l'ultimo contatto scolastico con il compagno positivo (avvenuto il giorno 15)". Durante tale periodo gli studenti saranno inoltre sottoposti a tampone e solo se lo stesso avrà esito negativo potranno riprendere la frequenza della collettività scolastica.

7:11 - Quattro classi in quarantena nel Pavese

Sono quattro le classi delle scuole della provincia di Pavia messe ieri in quarantena dopo l'accertamento di casi di Covid-19. Oltre al caso di una quinta elementare di Voghera (Pavia), dove è stata trovata positiva la maestra, si aggiungono anche il contagio di una ragazzina che frequenta la prima media a Mortara (Pavia) e due classi di una scuola a Gambolò (Pavia). Sono risultati positivi al tampone due insegnanti e quattro studenti minorenni, sotto i 12 anni. In seguito all'esito di questi controlli, sono state isolate quattro classi con 90 bambini.