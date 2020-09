Scuola, il nuovo inizio a Milano: proteste e qualche timore

Su circa 250 scuole elementari e medie di Milano, sono al momento solo sei le classi che per oggi non torneranno dentro le aule, facendo lezione in un parco vicino: si tratta della scuola elementare di via Graf

Sono circa 250 le scuole elementari e medie di Milano che oggi, dopo sei mesi, tornano a popolarsi di alunni ( SCUOLA: LA DIRETTA - LO SPECIALE ). Di queste, sono al momento solo sei le classi che per oggi non torneranno dentro le aule: si tratta di sei classi della scuola elementare di via Graf, in zona Quarto Oggiaro, che per tutta la settimana faranno lezione nel parco vicino. E se pioverà o ci saranno altri problemi usufruiranno dei locali della parrocchia. Dal Comune fanno sapere che gli alunni rientreranno nelle loro classi dopo il referendum.

Le parole degli studenti

Rientro in classe accompagnato da qualche "timore", da una sensazione di "stranezza" ma anche da "voglia di ricominciare" nel Liceo Scientifico statale Luigi Cremona di Milano, dove alcuni alunni di una classe quinta si trovano già in isolamento a casa per avere frequentato un compagno risultato positivo al rientro dalle vacanze (CORONAVIRUS: LA DIRETTA - GLI AGGIORNAMENTI IN LOMBARDIA).

"Il ragazzo risultato positivo è nella nostra classe e ci hanno scritto il 7 settembre dalla scuola dicendoci che avremmo iniziato il giorno dopo ma con la didattica online, proprio per questo motivo - ha spiegato una studentessa -, perché c'era stato questo caso e la scuola voleva essere sicura". Gli studenti che non hanno avuto contatti con il giovane positivo da questa mattina tornano in aula. I ragazzi sono arrivati davanti alla scuola e si sono messi in fila per entrare, si è creata una piccola coda sul marciapiede ma tutti gli studenti indossavano la mascherina. "Siamo tutti un po' preoccupati ma sta a noi dimostrare maturità e osservare le regole", ha spiegato una studentessa che poi ha aggiunto come la scuola "si è organizzata per affrontare gli eventuali casi". "Un po' rappresenta un rischio il tornare a scuola. Vedremo come saranno gestiti i casi eventuali ma stare a casa è certamente peggio", ha aggiunto un altro ragazzo, mentre secondo altri "la scuola non è un luogo di contagio e lo ha dimostrato anche il caso dello studente risultato positivo che si è ammalato in vacanza". Anche al liceo Cremona le classi entrano ad orari e ingressi scaglionati e la didattica rimane mista, online per alcune classi e in presenza per altre.

Le proteste

In numerosi licei di Milano si registrano proteste per le modalità con cui riprendono le lezioni. "Bentornati/e! (..ma come?)". "Siamo tornati (...ma come?)", si legge sugli striscioni appesi davanti agli istituti, dall'Agnesi al Manzoni, dal Berchet al Tito Livio, dal Vittorio Veneto al Vittorini, firmati dai collettivi delle scuole o da Rsm, la Rete degli studenti di Milano. Gli studenti protestano contro le regole decise dal governo per la riapertura delle scuole che vietano momenti di socialità come l'intervallo e, per questo, hanno indetto anche una manifestazione che si terrà il 25 settembre.