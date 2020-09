Coronavirus in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

"Ci troviamo in una situazione in cui le problematiche di emergenza sanitaria rimangono, ma si mantengono le elezioni come se niente fosse", ha detto il primario infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano

Per quanto riguarda le proposte di ridurre la quarantena, ad avviso di Massimo Galli, "si possono fare sette giorni con il tampone, ma sette giorni senza tampone è un po' come fare i trapezisti senza rete. Anche 14 giorni senza tampone sono stati una scelta burocratica dell'Organizzazione Mondiale della Sanità".

Intanto, ieri in Lombardia si sono registrati 218 casi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO)



7:17 - Massimo Galli: "Con elezioni rischio ammassamenti"



"Ci troviamo in una situazione in cui le problematiche di emergenza sanitaria rimangono, ma si mantengono le elezioni come se niente fosse. Come se muovere l'intera popolazione italiana per farla andare in luoghi fisici magari dovendo attendere" e "quindi ci possono essere addensamenti, ammassamenti e code, sia totalmente indifferente in una situazione come questa. Andrò a votare comunque, ma il mondo riderà di fronte al fatto che abbiamo un'emergenza sanitaria in atto e sancita, e abbiamo un incremento dei casi, ma si fanno le elezioni comunque come se nulla fosse. Per principio non intendo mancare al voto, però sono incredulo davanti a tanto". Così a Tribù, su Sky TG24, Massimo Galli, primario infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano.

7:12 - Massimo Galli. "Vanno riaperte anche se non tutto pronto"

"Non saremo mai pronti nel breve alla riapertura delle scuole perché non si può essere completamente pronti in una situazione di questo genere e partendo da una realtà delle scuole disastrata da decenni di carenze nell'intervento sulle strutture scolastiche. Pensare di essere al meglio per poter fronteggiare un'epidemia come questa ora è un dato improbabile, però la cosa va fatta. Inoltre non è uno scandalo se l'apertura viene regolata a seconda del livello di preparazione e del grado sicurezza che nelle varie parti del paese e anche nelle diverse scuole si riescono a raggiungere"- Lo ha detto a Tribù, su Sky TG24, Massimo Galli, primario infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano.

7:08 - Massimo Gall: "Inutile quarantena senza tampone"

Per quanto riguarda le proposte di ridurre la quarantena, ad avviso di Massimo Galli, "si possono fare sette giorni con il tampone, ma sette giorni senza tampone è un po' come fare i trapezisti senza rete. Anche 14 giorni senza tampone sono stati una scelta burocratica dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Visto che i paesi poveri non si possono permettere la diagnostica era il criterio per dare il massimo della possibile sicurezza senza mettere in ballo la diagnostica. Per un paese non povero sette giorni di lavoro di una persona buttati via costano molto di più di un tampone, anche dal punto di vista biecamente economico vale la pena di rivisitare tutta questa partita". Così a Tribù, su Sky TG24, Massimo Galli, primario infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano commentando l'ipotesi di tagliare i giorni di quarantena da 14 a sette giorni.