Coronavirus Lombardia, registrati 245 nuovi casi positivi

I tamponi effettuati sono stati 17.391. In aumento i ricoveri in terapia intensiva e in altri reparti. Nella provincia di Milano 91 casi, di cui 51 in città

Con 17.391 tamponi effettuati, sono 245 i nuovi casi positivi in Lombardia con una percentuale pari all'1,4%, in crescita rispetto a ieri (1,02%). C'è un nuovo decesso in regione per un totale di 16.892 morti dall'inizio della pandemia (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI – LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA). Sono in aumento sia i ricoveri in terapia intensiva: (+3, 30 in totale) che negli altri reparti (+4, 256). Quella di Milano resta la provincia più colpita con 91 nuovi casi, di cui 51 a Milano città, seguita da Varese (26), Monza e Brianza (24) e Brescia (17).