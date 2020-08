Donna scomparsa a Crema, difesa Pasini: "Nuovi esami su resti in auto"

La difesa di Alessandro Pasini, l'uomo in custodia cautelare in carcere con l'accusa di omicidio e distruzione del cadavere di Sabrina Beccalli, chiede nuovi esami tecnico-scientifici sui resti genetici rinvenuti nell'auto carbonizzata della donna di Crema scomparsa a Ferragosto. Pasini ha ammesso di aver dato fuoco la sera del 15 agosto all'auto con dentro il corpo della donna che, a suo dire, sarebbe morta la notte precedente per overdose, ma dalle indagini emerge che quei resti appartengono a un cane e la tesi della Procura è che l'uomo abbia compiuto un atto violento in seguito a una avance sessuale respinta e poi si sia disfatto del cadavere per cancellare le prove. (IL RACCONTO DELL'UOMO - LE RICERCHE)

Versione ritenuta non credibile

La versione di Pasini è ritenuta non credibile dagli investigatori, che continuano le ricerche del corpo nella zona in cui è stata trovata l'auto. E nemmeno dal gip di Cremona, Giulia Masci, dalla cui ordinanza emerge che nel corso delle indagini, coordinate dal pm di Cremona Lisa Saccaro, due veterinari, uno dell'Ats di Crema e un professionista privato, hanno identificato la carcassa rinvenuta fra il sedile posteriore e il posto a lato del conducente come quella di un cane di media taglia, non di giovane età, privo di microchip.