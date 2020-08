Donna scomparsa a Crema, investigatori: "Da fermato mezze ammissioni"

L'uomo ha confermato di avere incontrato Sabrina Beccalli la notte della scomparsa, di avere guidato e poi bruciato la sua auto, ma non di averla uccisa

In mattinata il gip prenderà una decisione sulla convalida dell'arresto di A. P., l'uomo di 45 anni ritenuto il responsabile dell'omicidio di Sabrina Beccalli, la donna di 39 anni di Crema di cui si sono perse le tracce da Ferragosto. L'uomo è stato sentito ieri dal giudice Giulia Masci e avrebbe fatto "mezze ammissioni", stando a quanto riferiscono fonti investigative all'Agi, ma non una completa confessione.

L'interrogatorio

L'uomo ha confermato di avere incontrato Sabrina quella notte, di avere guidato e poi bruciato la sua auto, ma non di averla uccisa. Contro di lui ci sono anche i primi esiti degli accertamenti del Ris sui vestiti trovati a a casa sua e i filmati in cui lo si vede alla guida dell'auto e ai varchi di Vergonzana, la localita' del Cremasco dove sono stati trovati i resti del veicolo bruciato. Carabinieri e Procura, guidata da Roberto Pellicano, sono convinti che sia stato lui, che ha diversi precedenti, ad averla assassinata e ad avere poi nascosto il cadavere, le cui ricerche sono ancora in corso.