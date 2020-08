Donna scomparsa nel Cremasco: oggi l’interrogatorio del 45enne fermato

È previsto nel pomeriggio all’interno del carcere di Cremona. Potrebbe essere sentita anche la fidanzata storica dell’uomo, per definire meglio la personalità di quest’ultimo. Sospese da ieri pomeriggio le ricerche della 39enne: si proseguirà solo in caso emergano nuovi elementi

È in programma alle 15 nel carcere di Cremona l'interrogatorio di garanzia di A.P., fermato con l'accusa di omicidio e distruzione del cadavere di Sabrina Beccalli, la 39enne di Crema di cui non si hanno più notizie da Ferragosto. L'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere nel primo interrogatorio davanti al pm di Cremona, Lisa Saccaro, che ne ha chiesto la custodia cautelare.

L’appello della famiglia: “Dica dove ha nascosto il corpo”

La famiglia di Sabrina Beccalli, con l'avvocato Antonino Ennio Andronico, gli ha rivolto un appello, veicolato attraverso il legale che lo assiste, Paolo Sperolini, affinché questa volta parli di fronte al gip Giulia Masci, che dovrà decidere se convalidare il fermo e anche sulla misura cautelare chiesta dal Procura. "I famigliari di Sabrina sono distrutti - dice all'Ansa Andronico -. Si appellano al cuore di A.P. affinché dica dove ha nascosto il corpo della ragazza".

A proposito del messaggio WhatsApp inviato dal telefono di Sabrina Beccalli nella notte di Ferragosto, il legale spiega di non "sapere niente, e di non aver potuto vedere i tabulati". Pur non avendo ancora avuto accesso agli atti, Andronico conferma che "risulta che l'unica telecamera di Vergonzana ha inquadrato A.P. prima alla guida dell'autovettura e poi andare via in altro modo".

Fidanzata del fermato potrebbe essere ascoltata

Da fonti investigative si apprende come la fidanzata storica di A.P., a quanto pare non più legata a lui, potrebbe essere ascoltata dagli investigatori. L'ipotesi più verosimile è che la si voglia sentire non perché si sospetti abbia avuto un ruolo nella vicenda, ma perché la si ritiene importante per poter definire meglio la personalità del 45enne in carcere.

Perquisizione del Ris nella casa della donna

Gli specialisti del Ris dell'Arma dei carabinieri sono arrivati in via Porto Franco a Crema e hanno iniziato i rilievi scientifici nell'appartamento della donna. Gli investigatori del Reparto, che già ieri pomeriggio avevano passato al setaccio l'abitazione dello stesso Pasini, hanno effettuato un sopralluogo anche a Vergonzana, nella zona dove è stata trovata bruciata l'auto della donna.

Sospese le ricerche

Sono definitivamente sospese le ricerche di Sabrina Beccalli. Lo stop è stato deciso nel pomeriggio di ieri, nel corso di un vertice tra le forze dell'ordine che da quattro giorni passano al setaccio campi, rogge e canali dove si sospetta possa trovarsi il corpo della cremasca. Riprenderanno - è stato spiegato - solo nel caso dovessero emergere nuovi elementi.