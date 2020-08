Donna scomparsa a Crema, proseguono le ricerche nella vasca agricola

Proseguono le ricerche del corpo di Sabrina Beccalli, 39enne di Crema di cui non si hanno notizie dalla notte di Ferragosto, nella vasca agricola in via di svuotamento, dove si sospetta possa trovarsi il cadavere della donna. La cisterna colma di liquami, su cui da ieri è all'opera per lo svuotamento una ditta specializzata, si trova nella frazione di Crema di Vergonzana, poco distante da dove è stata rinvenuta la Panda della vittima, trovata carbonizzata con dentro la carcassa di un cane. Resta in carcere Alessandro Pasini, 45 anni, accusato di omicidio e distruzione del cadavere.

Gip: "Su Pasini permangono gravi indizi di colpevolezza"

Pasini ha dichiarato davanti al gip di Cremona, Giulia Masci, che la donna è morta "a seguito di un'overdose di cocaina ed eroina e non di un atto violento" nell'appartamento della ex convivente dell'uomo. Su queste affermazioni, spiega il giudice, "sono in corso indagini del Ris". L'uomo ha ammesso di aver dato fuoco all'auto. L'ultima traccia di Sabrina Beccalli è un messaggio a un'amica alle 4.11 della notte di Ferragosto. Poco più tardi, una donna ha sentito una voce femminile "strozzata" che "più volte gridava 'Aiuto, aiuto, no'", proveniente dall'abitazione in cui la 39enne si trovava, secondo quanto emerso, per consumare cocaina ed eroina con Pasini. Il gip nell'ordinanza di custodia cautelare sostiene che "permangono gravi indizi di colpevolezza in relazione alla soppressione del cadavere" e "indizi che, per la loro consistenza, consentono di ritenere probabile la sua colpevolezza per aver cagionato la morte di Sabrina Beccalli". La sua versione nell'ordinanza viene definita "non credibile".