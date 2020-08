Uccisa dal treno a Maleo: sindaco sentito dalla Polfer di Lodi

Il primo cittadino è stato ascoltato stamattina come persona informata sui fatti in merito al decesso di Elisa Conzadori, travolta in auto sul passaggio a livello

Stamattina, il sindaco di Maleo Dante Sguazzi è stato ascoltato, come persona informata sui fatti, dalla polizia ferroviaria di Lodi in merito all'incidente ferroviario di Ferragosto in cui è morta Elisa Conzadori, la cui macchina è stata travolta da un convoglio a un passaggio a livello.

La testimonianza del sindaco

Il sindaco, appena dopo l'incidente era arrivato sul posto e aveva parlato anche con i testimoni oculari dei fatti. E successivamente aveva chiesto di eliminare il passaggio a livello. La testimonianza del sindaco Sguazzi viene ritenuta importante dagli inquirenti per ricostruire, nel dettaglio, l'intera vicenda e attribuire eventuali responsabilità.