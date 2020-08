Maleo, travolta e uccisa da treno al passaggio a livello: morta 34enne

Quando la polizia ferroviaria e i carabinieri sono arrivati sul posto le barriere mobili sono state trovate alzate e intatte. La linea è stata interrotta per ulteriori accertamenti e sono stati istituti bus sostitutivi

Una donna di 34 anni, Elisa Conzadori, è morta in tarda mattinata dopo essere stata investita da un treno a Maleo, in provincia di Lodi, all'altezza del passaggio a livello della ferrovia Codogno-Cremona sulla strada ex statale 234, al confine con Pizzighettone, nel Cremonese.

Ipotesi guasto al passaggio a livello

A quanto si apprende, gli inquirenti ipotizzano che a causa di un guasto le sbarre del passaggio a livello non si siano correttamente abbassate all'arrivo del convoglio, il treno regionale 2651 di Trenord Milano-Mantova, perché quando la polizia ferroviaria e i carabinieri sono arrivati sul posto le barriere mobili sono state trovate alzate e intatte. Al momento dell'incidente la vittima era al volante di una Citroen C1 rossa. La linea ferroviaria è stata interrotta per ulteriori accertamenti e sono stati istituti bus sostitutivi.