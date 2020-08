Coronavirus in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

"Nessuno ci ha fatto controlli particolari o dato qualche tipo di comunicazione, ci hanno solo misurato la febbre", raccontano alcuni ragazzi in rientro da Palma di Maiorca, "ci siamo affidati ai social, al web e ai nostri genitori". (CORONAVIRUS: LA DIRETTA)

7.19 - Passeggeri Malpensa, andiamo a casa tranquilli

C'è confusione tra i passeggeri in arrivo a Malpensa da Spagna e Grecia sull'applicazione della nuova ordinanza firmata ieri dal Ministro della Salute, che prevede il tampone entro 48 ore per chi rientra dai 4 paesi considerati a rischio. Quindi liberi di rientrare a casa? "Così sembra, credo che questa vicenda - dice uno dei giovani - sia stata gestita male". Una famiglia in arrivo da Rodi ammette: "All'imbarco in Grecia con gli altri passeggeri si parlava di queste nuove misure e in molti erano preoccupati di dover fare i test", e aggiunge, "una volta atterrati però non abbiamo visto nulla, quindi andiamo a casa tranquilli". In molti, prima di rientrare a Milano dalle vacanze, hanno chiamato le compagnie aeree o i call center dell'aeroporto per chiedere spiegazioni su cosa fare al rientro. A chi ha richiesto informazioni è stata inviata l'ordinanza ministeriale insieme all'informativa della Regione. In aeroporto, nell'area arrivi, sono stati allestiti dei cartelli informativi su come effettuare il tampone.